Объявлена дата премьеры сериала «Я знаю, кто тебя убил»

Премьера триллера «Я знаю, кто тебя убил» с Александром Яценко и Юлией Снигирь состоится 1 мая в онлайн-кинотеатре Wink.

По сюжету в московском цирке похищают трехлетнюю девочку. Киднепперу не нужен выкуп — им движет жажда мести. Главный герой заставит родителей страдать так, как страдает сам, лишившись единственного близкого человека.

Похитителя-мстителя Германа сыграл Александр Яценко. Он работает системным администратором и ведет достаточно замкнутую жизнь. Центром его мира всегда была сестра Ева. Яркая и предприимчивая, она заменила ему семью после того, как в детстве их оставила мама. Трагическая гибель сестры и толкает Германа на хладнокровную месть.

По словам исполнителя главной роли Александра Яценко, это история мстителя и психологическая драма, которая показывает, что происходит с человеком, который полностью отдается этой страсти, и как она его сжирает.

Действие триллера происходит в 1970-х, начале 2000-х и в 2016 году. Съемочная команда уделила большое внимание выбору локаций, интерьеров и образам героев для создания атмосферы разных лет, а в цветовой гамме ориентировалась на азиатские жанровые картины о мести.