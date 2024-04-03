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Украина запланировала крупную атаку на Крымский мост

Источник:
Guardian
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Киев намерен предпринять третью попытку крупной атаки на Крымский мост в первой половине 2024 года, пишет британская газета Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников из Главного управления разведки Украины.

«Мы сделаем это в первой половине 2024 года», — цитирует издание одного из украинских чиновников. После двух предыдущих попыток взорвать Крымский мост украинская спецслужба считает, что на этот раз «его разрушение неизбежно».

При этом издание выразило серьезные сомнения в том, способна ли Украина провести операцию против такой очевидной цели. Отмечается, что после предыдущих попыток Россия значительно усилила защиту Крымского моста.

СК РФ ранее заочно обвинил главу Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов) в терроризме. По данным следствия, на счету начальника ГУР и его сотрудников 104 теракта.

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