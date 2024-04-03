Поклонник Монро заплатил за место в склепе рядом с ней

Поклонник Мэрилин Монро заплатил 195 тысяч долларов за место в склепе рядом со своим кумиром.

Фанат актрисы, певицы и главного секс-символа Америки сообщил, всегда хотел быть вместе с Монро, и, купив место в склепе, стал на шаг ближе к своей мечте, пишет издание Peopletalk.

Монро стала одним из наиболее культовых образов американского кинематографа и всей мировой культуры. Она умерла в возрасте 36 лет, а в причинах ее смерти до сих пор разбираются историки, поскольку гибель знаменитости окутана тайной.