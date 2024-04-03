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Поклонник Монро заплатил за место в склепе рядом с ней

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Dell Publications, Inc. New York, publisher of Modern Screen

Поклонник Мэрилин Монро заплатил 195 тысяч долларов за место в склепе рядом со своим кумиром.

Фанат актрисы, певицы и главного секс-символа Америки сообщил, всегда хотел быть вместе с Монро, и, купив место в склепе, стал на шаг ближе к своей мечте, пишет издание Peopletalk.

Монро стала одним из наиболее культовых образов американского кинематографа и всей мировой культуры. Она умерла в возрасте 36 лет, а в причинах ее смерти до сих пор разбираются историки, поскольку гибель знаменитости окутана тайной.

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Топ комментариев

vad7958

Старо придание да верится с трудом...

Александр Петров 238315

Да нет же, 30 тысяч, за всё время, как нелегитимный сказал, а может уже и 15!

GammiPluh

он же еврей, ему плевать на украинские законы и сами по себе украинцы для него расходник

GammiPluh

Чем меня должен смущать призывной возраст в РФ?