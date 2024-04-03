Беременность обратила вспять биологическое старение женщин

Беременность связана с увеличением биологического возраста женщины, выяснили американские и немецкие исследователи. Оно составляет до 2,5 года, однако уже через три месяца после родов этот процесс с утроенной силой обращается вспять.

Беременность представляет собой значительный физиологический стресс для материнского организма. Ученые решили оценить биологическое старение женщин с помощью эпигенетических часов, а также биомаркера PACE.

Поскольку индекс массы тела матери может влиять на физиологическую нагрузку на организм во время беременности, его вклад в динамику биологического возраста оценивали отдельно, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Cell Metabolism.

Выяснилось, что беременность действительно положительно связана с биологическим старением. За примерно 18-недельный период от ранней до поздней беременности скорректированные показатели биологического возраста матери увеличились в среднем на 2,5 года и 0,07 единиц по PACE.

Однако к третьему месяцу после родов по сравнению с поздней беременностью наблюдалось значимая обратная динамика всех эпигенетических биомаркеров старения, причем уменьшение биологического возраста в три раза превосходило его увеличение во время беременности.

Пока неясно, свидетельствуют ли полученные данные о реальном итоговом омолаживающем эффекте беременности, однако позволяют утверждать, что сама беременность может действовать на организм женщины как естественный физиологический стрессорный фактор.