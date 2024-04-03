Россияне стали реже занимать деньги «до зарплаты»

Россияне стали реже оформлять короткие займы «до зарплаты», их доля снизилась до минимального значения за последние пять лет и составляет 34% в общем объеме заемных средств, следует из данных Центробанка.

Короткие займы обычно являются самыми дорогими в секторе микрофинансовых организаций. Регулятор отметил, что причиной изменения структуры выданных займов стали новые требования.

Так, теперь ставка не может быть более 0,8% в день, а максимальный размер переплаты не должен превышать 1,3 от суммы долга за весь период. Также постепенно ужесточались макропруденциальные лимиты по заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки.

В то же время расширение покупательского спроса стало стимулом для потребительского кредитования. По итогам года портфель микрозаймов вырос на 22%, до 443 миллиардов рублей. Основной объем займов выдавался в среднесрочном сегменте.