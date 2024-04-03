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НАМИ выпустил беспилотную Lada Vesta на дороги

Источник:
Sibnet.ru
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НАМИ тестирует беспилотные технологии, используя автомобиль Lada Vesta на дорогах общего пользования и на испытательном полигоне, сообщил исполнительный директор по информационным и интеллектуальным системам предприятия Денис Ендачев.

Система автоматического управления автомобилем, которую тестируют ученые, показывает стабильность в работе, успешно выполняя движение в беспилотном режиме в городском потоке, рассказал Ендачев ТАСС.

По словам специалиста, подобные системы позволят снизить стоимость перевозки пассажиров в такси и удешевят грузоперевозки.

В России беспилотную технологию в автомобилях тестирует компания «Яндекс» на территории «Иннополиса» (ОЭЗ в Татарстане) и на федеральной территории «Сириус». Летом 2023 года было запущено движение беспилотных грузовиков КамАЗ по трассе М-11 «Нева».

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