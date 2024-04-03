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Продолжение сериала «Чикатило» покажут с 4 апреля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Тень Чикатило»

Детективный сериал «Тень Чикатило» стартует в онлайн-кинотеатре Okko 4 апреля, это продолжение детектива «Чикатило» Сарика Андреасяна.

Новый сериал расскажет о новом деле следователей во главе с опытным и жестким полковником Ковалевым.

В сериале «Тень Чикатило» героям придется столкнуться с неуловимым преступником – милиционером Дмитрием Попцовым, образ которого основан на знаменитом «ангарском маньяке».

В новом сериале будет восемь эпизодов, а роль Попцова сыграл Федор Лавров. Также в сериале появится персонаж Дмитрия Нагиева — Андрей Чикатило.

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