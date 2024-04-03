Зеленский снизил возраст призыва по мобилизации

Возраст мобилизации на Украине снижен с 27 до 25 лет, соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Документ опубликован на сайте Верховной рады.

Теперь во время военного положения нельзя мобилизовать мужчин от 18 до 25 лет, которые не проходили срочную службу.

Закон принял украинский парламент еще в мае 2023 года, но Зеленский подписал его только 2 апреля 2024 года.

Также отменена категория ограниченно годных. Теперь на Украине будут только две категории: «годен» или «не годен» к военной службе. Те, кто сейчас является «ограниченно годным», в течение девяти месяцев должны пройти новую медкомиссию, чтобы получить новую категорию.

Украинские и западные СМИ неоднократно указывали на нехватку людей в рядах Вооруженных сил Украины. В декабре 2023 года Зеленский заявил, что украинское командование предложило дополнительно призвать 500 тысяч человек.