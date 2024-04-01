Налоговый вычет на второго и последующих детей увеличат

Президент Владимир Путин поручил правительству увеличить с 2025 года размер стандартного налогового вычета на второго, третьего и каждого последующего ребенка, сообщает сайт Кремля.

Размера стандартного налогового вычета на второго ребенка будет увеличен до 2800 рублей, на третьего и каждого последующего ребенка — до 6 тысяч рублей, суммы предельного дохода налогоплательщика составит до 450 тысяч рублей в год.

Кроме того, начиная с 2025 года должен быть установлен налоговый вычет на НДФЛ для налогоплательщиков, регулярно проходящих диспансеризацию и успешно сдающих нормативы испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Президент также распорядился предоставить гражданам налоговый вычет на НДФЛ в сумме вложений в долгосрочные финансовые инструменты. При этом он должен составить не более 400 тысяч рублей в год.