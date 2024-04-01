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Программу семейной ипотеки продлят до 2030 года

Источник:
Sibnet.ru
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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить до 2030 года срок действия государственной программы семейной ипотеки. При этом льготная ставка должна быть сохранена на уровне не более 6%, сообщается на сайте Кремля.

Кроме этого, глава государства поручил установить в рамках семейной ипотеки особые условия получения кредита в регионах с низким уровнем жилищного строительства, а также в малых городах.

По оценке Минфина, дополнительные расходы федерального бюджета на программу семейной ипотеки, связанные с ее продлением и с ростом ключевой ставки, в этом году составят примерно 260 миллиардов рублей.

Общий прогнозный показатель расходов с учетом продления программы до 2030 года — 1,5 триллиона рублей. Правительство подчеркивает, что окончательные цифры будут зависеть от траектории ключевой ставки.

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Экономика #Деньги #Квадраты
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Топ комментариев

Alhazred

А Хуссейна накачивали деньгами и вооружением? Твоя аналитика на уровне детского сада. Не надоело позориться...

scorpion2777

Свидомый верь , придет пораПокоя, радости, достатка…Но к той поре на ваших пяткахНапишут ваши номера…

nicollaich

Пошла накачка волны народного гнева.

DEMON01

опять байден цены поднял , ну что за человек ни как не успокоится.