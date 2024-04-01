Программу семейной ипотеки продлят до 2030 года

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить до 2030 года срок действия государственной программы семейной ипотеки. При этом льготная ставка должна быть сохранена на уровне не более 6%, сообщается на сайте Кремля.

Кроме этого, глава государства поручил установить в рамках семейной ипотеки особые условия получения кредита в регионах с низким уровнем жилищного строительства, а также в малых городах.

По оценке Минфина, дополнительные расходы федерального бюджета на программу семейной ипотеки, связанные с ее продлением и с ростом ключевой ставки, в этом году составят примерно 260 миллиардов рублей.

Общий прогнозный показатель расходов с учетом продления программы до 2030 года — 1,5 триллиона рублей. Правительство подчеркивает, что окончательные цифры будут зависеть от траектории ключевой ставки.