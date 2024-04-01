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Активизировались угонщики аккаунтов в Telegram

Источник:
Sibnet.ru
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Специалисты Центра кибербезопасности F.A.C.C.T. обнаружили 462 новых домена для кражи учетных записей в Telegram. На сайтах размещены легенды о голосовании в конкурсах со ссылками на фишинговые формы авторизации.

«В Telegram снова угоняют аккаунты — и это не первоапрельская шутка. Целью атаки стали российские медиаменеджеры, маркетологи, журналисты, пиарщики», — говорится в телеграм-канале канале F.A.C.C.T.

Угон аккаунта происходит по следующей схеме: потенциальную жертву добавляют в группу и просят проголосовать за участника конкурса. Ссылка из группы ведет на домен, где предлагается проголосовать за одного из двух кандидатов.

После этого пользователя направляют на другой ресурс, чтобы якобы завершить голосование. Для этого предлагается войти в Telegram через QR-код или СМС. После перехода по ссылке и ввода данных аккаунт пользователя оказывается скомпрометирован.

Мошенники привязывают к нему другой номер и получают доступ ко всем перепискам в мессенджере, контактам и сообщениям. После угона одного аккаунта под угрозой также оказываются все контакты жертвы.

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Alhazred

А Хуссейна накачивали деньгами и вооружением? Твоя аналитика на уровне детского сада. Не надоело позориться...

scorpion2777

Свидомый верь , придет пораПокоя, радости, достатка…Но к той поре на ваших пяткахНапишут ваши номера…

nicollaich

Пошла накачка волны народного гнева.

DEMON01

опять байден цены поднял , ну что за человек ни как не успокоится.