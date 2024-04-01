Стоимость золота установила новый рекорд

Золото 1 апреля рекордно подорожало, следует из данных торгов на Чикагской товарной бирже. Его стоимость приблизилась к отметке в 2300 долларов за унцию, достигнув нового исторического максимума.

Золото дорожает на фоне ожиданий снижения ставки Федеральной резервной системы США в июне, отметил глава отдела сырьевой стратегии банковской группы ING Groep NV Уоррен Паттерсон, пишет Bloomberg.

На последнем заседании 20 марта американский регулятор оставил учетную ставку на уровне 5,25–5,5% годовых. Председатель ФРС Джером Пауэлл охарактеризовал показатель как пиковый и допустил дальнейшее его снижение.

Цены на золото, как правило, находятся в обратной зависимости от процентных ставок. По мере падения процентных ставок золото становится более привлекательным по сравнению с активами с фиксированным доходом, такими как облигации.

Кроме того, цены на золото растут из-за высокого спроса на драгоценный металл со стороны китайских инвесторов. В Китае частных инвесторов привлекает золото из-за сложностей в секторе недвижимости.