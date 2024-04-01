НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Стоимость золота установила новый рекорд

Источник:
Sibnet.ru
264 1

Золото 1 апреля рекордно подорожало, следует из данных торгов на Чикагской товарной бирже. Его стоимость приблизилась к отметке в 2300 долларов за унцию, достигнув нового исторического максимума.

Золото дорожает на фоне ожиданий снижения ставки Федеральной резервной системы США в июне, отметил глава отдела сырьевой стратегии банковской группы ING Groep NV Уоррен Паттерсон, пишет Bloomberg.

На последнем заседании 20 марта американский регулятор оставил учетную ставку на уровне 5,25–5,5% годовых. Председатель ФРС Джером Пауэлл охарактеризовал показатель как пиковый и допустил дальнейшее его снижение.

Цены на золото, как правило, находятся в обратной зависимости от процентных ставок. По мере падения процентных ставок золото становится более привлекательным по сравнению с активами с фиксированным доходом, такими как облигации.

Кроме того, цены на золото растут из-за высокого спроса на драгоценный металл со стороны китайских инвесторов. В Китае частных инвесторов привлекает золото из-за сложностей в секторе недвижимости.

Еще по теме
Налоговый вычет на второго и последующих детей увеличат
Программу семейной ипотеки продлят до 2030 года
ВТБ приостановит выдачу IT-ипотеки
Вывод семей из бедности потребует 280 млрд руб. в год
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
МЧС опубликовало список погибших в «Крокус сити холле»
Пугачева объяснила молчание о трагедии в «Крокусе»
Устроившие теракт в «Крокусе» бежали в Киев
Зеленский заговорил о переговорах с Россией
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Топ комментариев

Alhazred

А Хуссейна накачивали деньгами и вооружением? Твоя аналитика на уровне детского сада. Не надоело позориться...

scorpion2777

Свидомый верь , придет пораПокоя, радости, достатка…Но к той поре на ваших пяткахНапишут ваши номера…

nicollaich

Пошла накачка волны народного гнева.

DEMON01

опять байден цены поднял , ну что за человек ни как не успокоится.