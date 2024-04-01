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Россию заподозрили в причастности к «гаванскому синдрому»

Источник:
Sibnet.ru
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Российские спецслужбы могут быть причастны к случаям «гаванского синдрома» — когда сотрудникам органов нацбезопасности США, американским дипломатам и членам их семей резко становилось плохо.

Информация о «гаванском синдроме» впервые появилась еще в 2015 году. Тогда СМИ писали о странных медицинских симптомах, которые стали появляться у сотрудников посольства США на Кубе — головокружении, усталости, проблемах с памятью, потере слухах и зрения. В последующие годы на это же жаловались американские дипломаты в Китае, Германии, сотрудник ЦРУ в Сербии. Неподтвержденные случаи также были в Польше, Грузии, на Тайване и в Вашингтоне.

Российские спецслужбы приезжали в те города, где у американских дипломатов вскоре проявлялся «гаванский синдром» и воздействовали на них неизвестным «акустическим оружием», сообщается в расследовании телеканала CBS со ссылкой на неназванные источники.

CBS утверждает, что у него якобы имеются доказательства причастности российских спецслужб. Речь предположительно идет об электронных письмах высокопоставленных представителей Совбеза России, в которых обсуждалась передача Вьетнаму «уникальной технологии, имеющаяся только у России».

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