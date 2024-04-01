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Вывод семей из бедности потребует 280 млрд руб. в год

Источник:
Sibnet.ru
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Вывод из бедности многодетных семей России потребует не менее 280 миллиардов рублей в год, подсчитали ученые Института экономики РАН.

Такая сумма нужна, чтобы довести среднедушевой доход в семьях с тремя и более детьми до границы бедности, которая составляет в среднем 14,3 тысячи рублей на человека, приводят «Известия» исследование старшего сотрудника Института экономки Елены Гришиной.

В работе отмечается, что не менее половины семей с тремя и более детьми не могут справиться с неожиданными тратами. Доходы многодетной семьи растут при проживании в более крупных городах и сокращается в сельском поселении с численностью жителей от 200 до 5 тысяч человек.

Гришина предлагает несколько направлений поддержки:

  • Совершенствование программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации матерей за счет введения для них дистанционного обучения, содействия в трудоустройстве на работу с гибкими формами.
  • Предоставление родителям детей до трех лет сертификатов на оплату услуг няни. Общая стоимость программы могла бы составить около 120 миллиардов рублей на 2024 год.
  • Введение сертификата на оплату дополнительных занятий с репетиторами для школьников.
  • Разработка и принятие федерального закона, закрепляющего единый статус многодетных семей и гарантирующего определенный перечень и объем социальной поддержки.

280 миллиардов рублей — это около 35-38 тысяч рублей в год в среднем на члена многодетной семьи, подсчитала доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская. По ее словам, возникновению бедности способствуют как экономические причины (недостаток рабочих мест, неполная занятость, низкие доходы), так и социальные (нетрудоспособность, неполный состав семьи, высокая иждивенческая нагрузка, низкая квалификация, природные и социальные катаклизмы, приводящие к миграции).

На доходы также влияет невысокий уровень образования, что не позволяет находить более высокооплачиваемую работу, добавила партнер Агентства трансформации и развития экономики (АТРЭ) Виктория Павлюшина.

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