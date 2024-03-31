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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Илон Маск допустил потерю Украиной Одессы

Источник:
Sibnet.ru
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Украина рискует лишиться Одессы и выхода к Черному морю, если не согласится вести с Россией переговоры, считает американский предприниматель Илон Маск.

«Если война продлится достаточно долго, Одесса тоже падет. Остается под вопросом, лишится Украина всего доступа к Черному морю или нет. Я бы посоветовал урегулировать ситуацию путем переговоров до того, как это случится», — написал Маск на своей странице в X (ранее Twitter).

Он подчеркнул, что для Украины было трагедией «нападать на более крупную армию с глубокоэшелонированной обороной, минными полями и более сильной артиллерией, хотя у Украины не было превосходства ни в воздухе, ни в бронетехнике».

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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