Илон Маск допустил потерю Украиной Одессы

Украина рискует лишиться Одессы и выхода к Черному морю, если не согласится вести с Россией переговоры, считает американский предприниматель Илон Маск.

«Если война продлится достаточно долго, Одесса тоже падет. Остается под вопросом, лишится Украина всего доступа к Черному морю или нет. Я бы посоветовал урегулировать ситуацию путем переговоров до того, как это случится», — написал Маск на своей странице в X (ранее Twitter).

Он подчеркнул, что для Украины было трагедией «нападать на более крупную армию с глубокоэшелонированной обороной, минными полями и более сильной артиллерией, хотя у Украины не было превосходства ни в воздухе, ни в бронетехнике».