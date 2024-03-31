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Спецназ ФСБ заблокировал боевиков в Махачкале и Каспийске

Источник:
Sibnet.ru
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Спецназ ФСБ в ночь на воскресенье, 31 марта заблокировал вооруженных людей, причастных к терроризму, в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК).

В ходе проведения в Дагестане органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности, сказано в сообщении.

«Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В целях обеспечения безопасности граждан в районе обнаружения преступников начальником регионального управления ФСБ введен правовой режим КТО», — уточнили в НАК.

Жителей прилегающих домов эвакуировали, работу сил правопорядка координирует оперативный штаб Национального антитеррористического комитета.

На указанной территории «в период проведения КТО вплоть до особого распоряжения будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений», отметили в НАК.


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