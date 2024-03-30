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Пользователям Mail.ru ускорят восстановление учетных записей

Источник:
Sibnet.ru
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Специалисты информационной безопасности сервисов Mail.ru разработали систему автоматического восстановления доступа к аккаунтам под названием Garm.

Она позволяет автоматически проанализировать данные в заявках пользователей на восстановление доступа и определить их валидность. После оценки достоверности данных Garm самостоятельно вышлет ссылку на смену пароля от учетной записи, пишет CNews.

Отмечается, что автоматизация процесса позволит избежать ошибок при ручной обработке заявок и сократит время на восстановление доступа пользователей к учетной записи. В настоящее время доля автоматических восстановлений повысилась до 80%.

Garm также самостоятельно определяет сомнительные и потенциально мошеннические заявки на восстановление. По факту создания таких обращений пользователь получит уведомление и сможет самостоятельно отменить такую заявку.

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