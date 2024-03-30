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Обнаружены признаки неуловимого гравитона

Источник:
Scmp.com
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Международная группа ученых в ходе эксперимента впервые обнаружила признаки существования гравитона — легендарной частицы, концепция которой сформировалась сто лет назад, однако открыть ее никому не удалось.

Гравитон служит переносчиком гравитационного взаимодействия. При этом главная особенность гравитации — фундаментального взаимодействия между материальными телами с массой — способность влиять на кривизну пространства и время.

Исследователи использовали образец высокочистого арсенида галлия, который был охлажден практически до температуры абсолютного нуля и помещен в магнитное поле на шесть порядков сильнее, чем магнитное поле Земли.

В материале толщиной с атом был создан эффект конденсированного состояния электронов, поток которых начинал вести себя как жидкость. Затем с помощью лазера оценивались возбужденные состояния электронов, измерялся их спин.

Спин электрона равен 1/2. У гравитона же спин должен быть равен 2, что делает его уникальным, ведь другой такой частицы в природе нет. Анализ данных эксперимента показал, что отдельные частицы характеризовались спином со значением 2.

Если обнаружение гравитона подтвердят, это даст надежду на создание единой теории поля. Фактически, нахождение этой частицы позволит проложить прочный «мост» между квантовой и классической физикой.

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