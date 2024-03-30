БМП Bradley расстреляла собственных бойцов

Снятые в окрестностях Авдеевки уникальные кадры попали в Сеть. Российский дрон зафиксировал, как БМП Bradley по ошибке шквальным огнем расстрелял собственные позиции с бойцами ВСУ.

Машина везла украинский десант для штурма ранее потерянных позиций в лесополосе, пишет RT. Однако водитель ошибся и вывел БМП к окопам ВСУ. После этого бронемашина открыла огонь по собственным позициям, чтобы прикрыть высадку штурмовиков.

Отмечается, что вскоре после отъезда Bradley в тыл российская артиллерия точным ударом накрыла высадившихся штурмовиков, они были вынуждены отступить.

В результате странного боя украинские солдаты понесли двойные потери — дружественный огонь оказался «эффективным». Зафиксированный камерой инцидент произошел в декабре 2023 года.