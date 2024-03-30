Названы потери ВСУ в боях под Авдеевкой

Вооруженные силы Украины за прошедшую неделю потеряли в боях под Авдеевкой почти две тысячи солдат, а также десятки орудий и машин, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВСУ понесли серьезные потери в боях за Семеновку, Тоненькое, Бердычи, Орловку и ряд других населенных пунктов, уточняется в сообщении. Кроме личного состава, российская армия уничтожила 13 танков, 50 автомобилей и 20 боевых бронированных машин.

В ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, боевая машина РСЗО «Град», 30 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 производства США, а также САУ М109 «Paladin».

В результате провала контратак подразделения группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника и занятие более выгодных рубежей.