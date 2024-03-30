Власти Украины запланировали двукратное сокращение населения

Население Украины продолжит сокращаться, к 2051 году цифра может составить всего 25 миллионов человек, следует из негативного прогноза украинского Министерства соцразвития, доклад опубликован на сайте ведомства. После провозглашения независимости в 1991 году численность украинцев оценивалась в 50 миллионов.

Согласно документу, украинское население на начало 2022 года составляло 42 миллиона человек, к августу 2023 года сократилось до 36,3 миллиона человек. При этом только 31,5 миллиона человек жили на подконтрольных Киеву территориях.

В 2041 году ожидаемая численность — 28,9 миллиона человек. Кроме того, в связи с конфликтом между Россией и Украиной растет преждевременная смертность, снижается средняя продолжительность жизни.

В 2020 году этот показатель для мужчин-украинцев составлял 66,4 года, в 2023 году он упал почти на десять лет — до 57,3 лет. Украинки в 2020 году жили в среднем 76,2 года, в 2023 году этот показатель также сократился — до 70,9 лет.

В случае принятия новой стратегии, которая бы способствовала возвращению украинцев и воспроизводству населения, возможен и оптимистичный сценарий. Согласно ему, численность населения Украины к 2051 году составит 31,6 миллиона человек.