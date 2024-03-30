Создатели ChatGPT выпустили клонирующую голоса нейросеть

OpenAI представила модели для трансформации текста в голос Voice Engine. Чтобы клонировать голос человека, нейросети достаточно 15-секундного примера, говорится в блоге компании.

Для получения результата нужно предоставить короткий 15-секундный пример голосового сообщения того человека, чей голос нужно скопировать, и ввести в поле запроса текст, который нужно озвучить.

Специалисты OpenAI предлагают использовать эту технологию для восстановления голоса у людей, страдающих от его потери. Однако они также признали, что нейросеть несет потенциальные угрозы.

В частности, банкам и другим организациям рекомендуется постепенно отказаться от биометрической аутентификации с помощью голоса. Когда сервис станет общедоступным, не сообщается.