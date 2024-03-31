Истребители-перехватчики МиГ-31 авиации ВМФ России вынудили американские бомбардировщики В1-В отойти от российских границ в Баренцевом море, что говорит о высокой эффективности российских самолетов, считают эксперты издания Military Watch Magazine.

МиГ-31, действующие в Арктике, чаще всего противодействуют попыткам НАТО вести разведку и наблюдения за ключевыми военно-морскими объектами России, в том числе за базами стратегических атомных подводных лодок. Этим активно занимается авиация США и Норвегии, отметили эксперты.

Модернизированная версия МиГ-31 —МиГ-31БМ — начала поступать на вооружение в конце 2000-х годов. Она прекрасно приспособлена для ведения воздушного боя за пределами видимости, особенно с такими важными целями как стратегические бомбардировщики.

У МиГ-31БМ самая мощная РЛС из всех боевых самолетов в мире. Она в три раза мощнее самого крупного и самого дальнодействующего натовского радара, установленного на F-15 Eagle, пояснили эксперты.

С помощью этой станции экипаж российского истребителя может осуществлять перехват и поражение воздушных целей на очень большой дальности, используя в качестве основного вооружения ракеты Р-37М класса «воздух — воздух».

Р-37М имеет самую большую дальность среди ракет своего класса. При осуществлении пуска этой ракеты с МиГ-31 на большой высоте она развивает скорость шесть Махов и имеет дальность 400 километров.