Части россиян повысят пенсии с 1 апреля

Социальные пенсии будут проиндексированы в России на 7,5% с 1 апреля этого года, сообщил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

«С 1 апреля этого года на 7,5% будут проиндексированы социальные пенсии: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также детям, оба родителя которых неизвестны», — сказал Ляшок РИА Новости.

По его словам, общее число получателей социальных пенсий сегодня относительно небольшое — около 3,4 миллиона человек, а размер пенсии фиксирован. Страховую пенсию в России получают около 38 миллионов человек, у них пенсия была повышена еще в январе на те же 7,5%.

«Помимо этого, в апреле будут проиндексированы пенсии военных по призыву и добровольцев, которые приобрели инвалидность на службе, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и некоторые другие категории пенсий», — уточнил Ляшок.