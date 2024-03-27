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Вучич заявил о нависшей над Сербией угрозе

Источник:
РИА Новости
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Сербия в ближайшее время столкнется с угрозой своим национальным интересам, заявил президент страны Александр Вучич.

«Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов. Они прямо угрожают жизненно важным национальным интересам Сербии и РС. В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят», — цитирует РИА Новости Вучича.

По его словам, «будет тяжело, как никогда тяжело». При этом он пояснил, что именно представляет опасность для Сербии.

Как предполагает боснийская радиостанция Radio Sarajevo, президент мог иметь в виду решение внести изменения в избирательное законодательство Боснии и Герцеговины в ущерб проживающим там сербам.

По другой версии, Вучич мог получить информацию, связанную со вступлением Косово в Совет Европы.

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