Владельцам Qiwi-кошельков упростили возврат денег

Агентство по страхованию вкладов с 26 марта начало прием заявлений владельцев Qiwi-кошельков о включении в реестр требований кредиторов организации через личный кабинет платежного сервиса Qiwi.

Для упрощенного возврата денег нужно авторизоваться на сайте банка при помощи имеющихся логина и пароля, заполнить заявление, указав свои банковские реквизиты, загрузить скан-копию паспорта и подписать требование кодом, полученным в СМС.

Отмечается, что сделать это смогут совершеннолетние россияне, ранее прошедшие упрощенную или полную идентификацию в соответствии с условиями публичной оферты об использовании платежного сервиса.

Лицензию Киви Банка отозвали 21 февраля. В тот же день стало известно, что владельцы электронных Qiwi-кошельков получат возможность вернуть хранящиеся на них средства, хотя эти деньги не застрахованы в системе страхования вкладов.