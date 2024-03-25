Любые переговоры по Украине приведут ее к потере территорий и созданию буферной зоны, спрогнозировали эксперты.

Переговоры по украинскому конфликту сохранят за Россией освобожденные территории, а на Украине будет создана буферная зона протяженностью до восточного берега Днепра, пишет издание Asia Times.

Аналитики полагают, что цель НАТО по достижению Украиной успеха на поле боя вряд ли будет выполнена. В материале указывается, что ВСУ истощены — в частности, у них мало снарядов, тогда как российская армия имеет все необходимое для разгрома украинцев.

Кремль неоднократно подтверждал готовность к переговорам с официальным Киевом с учетом сложившейся реальности. Однако украинские власти отказываются возобновлять контакты.