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Дерматолог назвал лучшее время для принятия душа

Источник:
Health
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Душ лучше всего принимать вечером, посоветовал доктор медицины, врач отделения дерматологии нью-йоркской больницы Маунт-Синай Джошуа Зейхнер.

«Цель душа — удаление загрязнения с кожи. Поэтому лучше его принимать, когда тело в наибольшей степени подвержено воздействию пота и грязи. Для большинства людей это происходит после физических упражнений», — приводит Health совет Зейхнера.

По статистике, люди чаще всего предпочитают тренироваться утром, поэтому и душ они принимают в это время суток. Также утренние гигиенические процедуры позволяют взбодриться и смыть ночной пот.

Но, по словам Зейхнера, все же имеет смысл принимать душ вечером. Водные процедуры в это время суток помогут очистить кожу от загрязнений и болезнетворных микроорганизмов, осевших на ней за день.

Вечерний душ также расслабит нервную систему, что позволит подготовиться к ночному отдыху и улучшит качество сна, отметил врач.

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