Турки перечислили десять «золотых» преимуществ кабачков

Кабачки полезны для здоровья благодаря богатому содержанию антиоксидантов, витаминов и минералов, приводит турецкое издание Haber7 мнение экспертов по здоровому питанию.

Эксперты перечислили десять ценных качеств кабачков. Первое —они помогают похудеть. Овощ низкокалориен и содержит клетчатку, дающую чувство насыщения. Второе — благодаря витамин А поддерживают здоровье глаз.

Третье — кабачки благодаря своим антиоксидантным свойствам предотвращают сердечные заболевания. Четвертое — овощ в силу волокнистой структуры улучшает пищеварение, очищает кишечник, уменьшает вздутие живота.

Пятое — кабачки в виде тоника помогают коже выглядеть молодой и здоровой. Шестое — благодаря витаминам С, А, кальцию укрепляют иммунную систему. Седьмое — антиоксидантные свойства защищают от рака.

Восьмое — силу низкого гликемического индекса нормализуют уровень сахара в крови. Девятое — кабачки славятся антистрессовым и обезболивающим действием. Десятое — очищают организм от токсинов.