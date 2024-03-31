НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Турки перечислили десять «золотых» преимуществ кабачков

Источник:
Haber7
248 1

Кабачки полезны для здоровья благодаря богатому содержанию антиоксидантов, витаминов и минералов, приводит турецкое издание Haber7 мнение экспертов по здоровому питанию.

Эксперты перечислили десять ценных качеств кабачков. Первое —они помогают похудеть. Овощ низкокалориен и содержит клетчатку, дающую чувство насыщения. Второе — благодаря витамин А поддерживают здоровье глаз.

Третье — кабачки благодаря своим антиоксидантным свойствам предотвращают сердечные заболевания. Четвертое — овощ в силу волокнистой структуры улучшает пищеварение, очищает кишечник, уменьшает вздутие живота.

Пятое — кабачки в виде тоника помогают коже выглядеть молодой и здоровой. Шестое — благодаря витаминам С, А, кальцию укрепляют иммунную систему. Седьмое — антиоксидантные свойства защищают от рака.

Восьмое — силу низкого гликемического индекса нормализуют уровень сахара в крови. Девятое — кабачки славятся антистрессовым и обезболивающим действием. Десятое — очищают организм от токсинов.

Еще по теме
Врач рассказала о  двух главных врагах кишечника
Россияне стали реже брать обеды на работу
Картофель оказался полезным продуктом для гипертоников
Диетолог предложила замену животному белку в Великий пост
смотреть все
Жизнь #Еда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
МЧС опубликовало список погибших в «Крокус сити холле»
Байден вновь публично оскорбил Путина
Пугачева объяснила молчание о трагедии в «Крокусе»
Путин поручил наладить производство игровых приставок в России
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Самое обсуждаемое
50
Устроившие теракт в «Крокусе» бежали в Киев
46
Главком ВСУ заявил о подготовке резервов для нового наступления
37
СК установил связь террористов из «Крокуса» с Украиной
26
КС РФ допустил рассмотрение отмены моратория на смертную казнь
24
Байден вновь публично оскорбил Путина