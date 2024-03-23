Число погибших в результате теракта выросло до 133 человек

Число подтвержденных жертв теракта в «Крокус Сити Холле» возросло до 133 человек, сообщил Следственный комитет в своем телеграм-канале.

Количество погибших не окончательное. Спасательные работы на месте происшествия в настоящее время продолжаются, ведется разбор завалов, отмечается в сообщении ведомства.

В связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в России 24 марта объявлен общенациональный траур. К гражданам с обращением выступил президент Владимир Путин, который выразил соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких.

Участники нападения на развлекательный комплекс «Крокус Сити Холл» задержаны, они уже дают показания.