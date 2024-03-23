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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Актуальная тема
Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Число погибших в результате теракта выросло до 133 человек

Источник:
Sibnet.ru
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Число подтвержденных жертв теракта в «Крокус Сити Холле» возросло до 133 человек, сообщил Следственный комитет в своем телеграм-канале.

Количество погибших не окончательное. Спасательные работы на месте происшествия в настоящее время продолжаются, ведется разбор завалов, отмечается в сообщении ведомства.

В связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в России 24 марта объявлен общенациональный траур. К гражданам с обращением выступил президент Владимир Путин, который выразил соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких.

Участники нападения на развлекательный комплекс «Крокус Сити Холл» задержаны, они уже дают показания.

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Топ комментариев

saxat

Без их участия тут не обошлось! Вот к бабке не ходи!

paramedic

Кому ты свистишь? Суток не прошло со времени теракта, у тебя машина уже вторые сутки в розыске.

hope1986

По кусочкам их разрезать, чтобы медленнее подыхали

mosquito__2010

Картина маслом. США и Британии всё сложнее скрывать свою причастность к созданию и поддержке международного...