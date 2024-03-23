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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Актуальная тема
Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Объявлен общероссийский траур по жертвам теракта в Подмосковье

Источник:
Sibnet.ru
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Общенациональный траур объявлен в России в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», сообщил президент Владимир Путин в свое обращении к гражданам.

«За жизнь пострадавших, тех, кто находится в тяжелом состоянии, сейчас борются врачи. Уверен, они сделают все возможное и даже невозможное для сохранения жизни и здоровья всех раненых», — отметил Путин.

Глава государства выразил искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. «Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ», — сказал он, поблагодарив граждан, которые оказывали помощь пострадавшим в первые минуты после трагедии.

В ходе нападения на развлекательный комплекс «Крокус Сити Холл» по официальным данным погибли 115 человек, однако это число будет расти с разбором завалов. Свыше 140 пострадали. Все террористы были задержаны спецслужбами через несколько часов после теракта.

Тема: Теракт в «Крокус Сити Холле»
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Топ комментариев

saxat

Без их участия тут не обошлось! Вот к бабке не ходи!

paramedic

Кому ты свистишь? Суток не прошло со времени теракта, у тебя машина уже вторые сутки в розыске.

hope1986

По кусочкам их разрезать, чтобы медленнее подыхали

mosquito__2010

Картина маслом. США и Британии всё сложнее скрывать свою причастность к созданию и поддержке международного...