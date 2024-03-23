Объявлен общероссийский траур по жертвам теракта в Подмосковье

Общенациональный траур объявлен в России в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», сообщил президент Владимир Путин в свое обращении к гражданам.

«За жизнь пострадавших, тех, кто находится в тяжелом состоянии, сейчас борются врачи. Уверен, они сделают все возможное и даже невозможное для сохранения жизни и здоровья всех раненых», — отметил Путин.

Глава государства выразил искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. «Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ», — сказал он, поблагодарив граждан, которые оказывали помощь пострадавшим в первые минуты после трагедии.

В ходе нападения на развлекательный комплекс «Крокус Сити Холл» по официальным данным погибли 115 человек, однако это число будет расти с разбором завалов. Свыше 140 пострадали. Все террористы были задержаны спецслужбами через несколько часов после теракта.