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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Число погибших в «Крокус Сити Холл» достигло 115 человек

Источник:
Sibnet.ru
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Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 115, поисковые работы продолжаются, сообщает Следственный комитет.

Ранее ведомство подтверждало 93-х погибших. По данным подмосковного Минздрава, пострадал как минимум 121 человек. Губернатор Андрей Воробьев сообщал о госпитализации 115 человек, в том числе пятерых детей.

Всего в связи с терактом силовики задержали 11 человек. В их числе — четверо непосредственных участников нападения, которых задержали в Брянской области с разницей в несколько часов. Сейчас их этапируют в Москву.

По данным ФСБ, теракт был тщательно спланирован, оружие участники атаки заранее приготовили в тайнике. В ходе нападения использовались автоматы, карабины «Сайга», а также бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью.

Тема: Теракт в «Крокус Сити Холле»
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