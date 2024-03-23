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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

СК обновил число погибших в результате теракта в Подмосковье

Источник:
Sibnet.ru
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Количество погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холл» выросло до 93 человек, сообщили в Следственном комитете РФ.

«На данный момент установлено, что количество погибших составляет 93 человека. Число погибших еще возрастет», — говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. Террористы при нападении использовали автоматическое оружие, оно уже обнаружено и изъято следователями.

«Также установлено, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые», — отмечается в сообщении.

Продолжается осмотр помещений концертного зала и изъятие вещественных доказательств по мере расчистки экстренными службами завалов, изучаются записи с камер видеонаблюдения, начата работа с потерпевшими.

Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину, что все четверо террористов, которые непосредственно участвовали в нападении «Крокус Сити Холл», задержаны. Всего спецслужбы задержали 11 человек, связанных с атакой на развлекательный центр.

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GammiPluh

А у тебя свет есть? ну да писали что не везде на Украине блэкаут

ДЭН СЯО ПИН

"Коммунизм - это Советская власть плюс электрификация всей страны". Да, как правильно сказал Ленин, раз...

mosquito__2010

Теория расового превосходства ( нацизма ) деструктивна и разрушительна в принципе для человеческого общества...

ДЭН СЯО ПИН

Ты ошибаешься, там другая математика! Если выпущено 37, то сбивается с запасом плюс 2-3 ракеты, максимум...