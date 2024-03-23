Количество погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холл» выросло до 93 человек, сообщили в Следственном комитете РФ.

«На данный момент установлено, что количество погибших составляет 93 человека. Число погибших еще возрастет», — говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. Террористы при нападении использовали автоматическое оружие, оно уже обнаружено и изъято следователями.

«Также установлено, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые», — отмечается в сообщении.

Продолжается осмотр помещений концертного зала и изъятие вещественных доказательств по мере расчистки экстренными службами завалов, изучаются записи с камер видеонаблюдения, начата работа с потерпевшими.

Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину, что все четверо террористов, которые непосредственно участвовали в нападении «Крокус Сити Холл», задержаны. Всего спецслужбы задержали 11 человек, связанных с атакой на развлекательный центр.