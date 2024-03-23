Все напавшие на «Крокус Сити Холл» террористы задержаны

Задержаны все четверо террористов, которые непосредственно участвовали в нападении «Крокус Сити Холл», сообщил глава ФСБ Александр Бортников Владимиру Путину. Всего спецслужбы задержали 11 человек, связанных с атакой, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Бортникова, ведется дальнейшая работа над выявлением пособнической базы. Личности задержанных официально пока не раскрывались. Предварительно, часть из них имеют гражданство Таджикистана.

Мужчины в камуфляжной одежде ворвались в подмосковный «Крокус Сити Холл» перед началом концерта рок-группы «Пикник» вечером 22 марта и открыли стрельбу по людям из автоматического оружия.

Число погибших при теракте к этому часу — 93 человека, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.