Количество погибших в теракте в «Крокусе» выросло

Более 60 человек погибли при теракте в «Крокус Сити Холле», и их число может еще увеличиться, сообщил СК РФ.

«Производится осмотр тел погибших. Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться», — говорится в сообщении ведомства.

С места теракта изымаются вещдоки, записи с видеокамер, назначены необходимые экспертизы.

На кадрах видео, распространенного СК, видно, что силовики изъяли с места преступления тюнингованный автомат Калашникова, большое количество патронов и боеприпасов к автоматическому оружию, а также разгрузку со снаряженными обоймами, которые использовались террористами.