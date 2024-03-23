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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Количество погибших в теракте в «Крокусе» выросло

Источник:
Sibnet.ru
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Более 60 человек погибли при теракте в «Крокус Сити Холле», и их число может еще увеличиться, сообщил СК РФ.

«Производится осмотр тел погибших. Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться», — говорится в сообщении ведомства.

С места теракта изымаются вещдоки, записи с видеокамер, назначены необходимые экспертизы.

На кадрах видео, распространенного СК, видно, что силовики изъяли с места преступления тюнингованный автомат Калашникова, большое количество патронов и боеприпасов к автоматическому оружию, а также разгрузку со снаряженными обоймами, которые использовались террористами.

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