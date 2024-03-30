Банки Армении прекратили обслуживание карт «Мир»

Банки Армении, которые являются участниками национальной платежной системы Armenian Card, в ночь на 30 марта прекратили обслуживание российских карт «Мир».

Ранее Национальная система платежных карт (оператор карт «Мир») получила официальное уведомление от платежной системы Армении о том, что с 30 марта армянские банки прекращают обслуживание карт «Мир».

Карты «Мир» в полном объеме продолжит обслуживать только банк «ВТБ Армения» («дочка» российского ВТБ). В республике работает 53 отделения ВТБ, а также более 190 банкоматов «ВТБ Армения».

Решение принято в связи с международными санкциями против платежной системы «Мир». Управление по контролю за иностранными активами Минфина США с 23 февраля ввело блокирующие санкции в отношении Национальной системы платежных карт.