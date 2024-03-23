Пожар в «Крокусе» локализован

Пожар в «Крокус Сити Холле» локализован, сообщило МЧС РФ в телеграм-канале.

«Пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры для скорейшей ликвидации пожара», — говорится в сообщении ведомства.

Вооруженное нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» произошло вечером в пятницу, 22 марта, перед концертом группы «Пикник». По предварительным данным, 40 человек погибли. Минздрав Подмосковья опубликовал список из 146 пострадавших.

Начался пожар. МЧС оценило площадь возгорания в 13 тысяч квадратных метров.