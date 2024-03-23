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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Спецназ покинул здание «Крокус Сити Холл»

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудники СОБР покинули здание «Крокус Сити Холл» из-за сильного задымления и невозможности находиться там дальше, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Несмотря на пожар, спецназ полностью отработал подземный паркинг, 1-й этаж и часть 2-го этажа. Вместе с пожарными выводили раненых, выносили трупы», — написал он в телеграм-канале.

В ходе штурма здания развлекательного центра террористов обнаружить не удалось. По предварительной версии, они покинули «Крокус Сити Холл», переодевшись в гражданскую одежду.

В результате теракта в «Крокус Сити Холл» погибло не менее 40 человек, более 140 ранены. Всего в здании «Крокус Сити Холл» могло находиться порядка 6,2 тысячи человек.

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Топ комментариев

GammiPluh

А как они радовались когда по нашим НПЗ прилетало, да и по Белгороду тоже... что не рады то? Наконец...

nicollaich

Не каждая птица долетит до середины Днепра.А, нет. Долетела.

pepelmetal

Ты не поверишь, так и говорят))) "было выпущено 37 ракет, все 37 ракет были сбиты"

GammiPluh

А у тебя свет есть? ну да писали что не везде на Украине блэкаут