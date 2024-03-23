Спецназ покинул здание «Крокус Сити Холл»

Сотрудники СОБР покинули здание «Крокус Сити Холл» из-за сильного задымления и невозможности находиться там дальше, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Несмотря на пожар, спецназ полностью отработал подземный паркинг, 1-й этаж и часть 2-го этажа. Вместе с пожарными выводили раненых, выносили трупы», — написал он в телеграм-канале.

В ходе штурма здания развлекательного центра террористов обнаружить не удалось. По предварительной версии, они покинули «Крокус Сити Холл», переодевшись в гражданскую одежду.

В результате теракта в «Крокус Сити Холл» погибло не менее 40 человек, более 140 ранены. Всего в здании «Крокус Сити Холл» могло находиться порядка 6,2 тысячи человек.