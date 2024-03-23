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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Актуальная тема
Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Гость «Крокуса» опубликовал видео стрельбы в зрительном зале

Источник:
Sibnet.ru
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Видео из зрительного зала «Крокус Сити Холла» появилось в Сети, оно снято очевидцем происходящего, который в момент стрельбы находится на последних рядах.

22 марта в Москве произошел теракт — неизвестные в камуфляжной форме устроили стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл», а затем здание загорелось.

По официальным данным на момент публикации, погибло 40 человек, в том числе два ребенка. Еще 100 ранены. Предварительно, в здании могло находиться более 6200 человек. В «Крокус Сити Холле» во время стрельбы был запланирован концерт «Пикника», были проданы все билеты.

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Топ комментариев

GammiPluh

А как они радовались когда по нашим НПЗ прилетало, да и по Белгороду тоже... что не рады то? Наконец...

nicollaich

Не каждая птица долетит до середины Днепра.А, нет. Долетела.

pepelmetal

Ты не поверишь, так и говорят))) "было выпущено 37 ракет, все 37 ракет были сбиты"

GammiPluh

А у тебя свет есть? ну да писали что не везде на Украине блэкаут