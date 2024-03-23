Гость «Крокуса» опубликовал видео стрельбы в зрительном зале

Видео из зрительного зала «Крокус Сити Холла» появилось в Сети, оно снято очевидцем происходящего, который в момент стрельбы находится на последних рядах.

22 марта в Москве произошел теракт — неизвестные в камуфляжной форме устроили стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл», а затем здание загорелось.

По официальным данным на момент публикации, погибло 40 человек, в том числе два ребенка. Еще 100 ранены. Предварительно, в здании могло находиться более 6200 человек. В «Крокус Сити Холле» во время стрельбы был запланирован концерт «Пикника», были проданы все билеты.