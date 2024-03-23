ФСБ назвала число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»

В результате нападения группы террористов на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье погибли 40 человек, ранены более 100, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Спецслужбы в настоящее время ведут поиск террористов, принимаются меры для оказания помощи пострадавшим. Само здание развлекательного центра в настоящее время горит после двух мощных взрывов.

На месте работают пожарные, проводятся работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов. К развлекательному комплексу направлено более 50 бригад скорой помощи.

По предварительным оценкам, всего в здании «Крокус Сити Холл» могло находиться порядка 6,2 тысячи человек. Террористы атаковали центр перед концертом рок-группы «Пикник». Музыканты при этом не пострадали.