Спецназ начал штурм «Крокус Сити Холла»

Спецназ пошел на штурм здания «Крокус Сити Холл», началась операция по зачистке террористов. Согласно информации спецслужб, у оставшихся в здании преступников могут быть заложники.

По одной из версий, террористы забаррикадировались в одном из помещений. По другой — успели скрыться с места преступления до прибытия спецназа. Так, о бегстве преступников пишет телеграм-канал Baza.

Вооруженное нападение произошло на «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник». В группе нападавших было минимум пять человек, все они были вооружены автоматами. Некоторые очевидцы пишут в соцсетях, что нападавших было около 20.

По предварительным данным, погибли 40 человек, более 100 пострадали. СК квалифицировал происшествие как теракт. Здание «Крокус Сити Холл» горит, что затрудняет операцию по зачистке террористов.