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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Актуальная тема
Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Спецназ начал штурм «Крокус Сити Холла»

Источник:
Sibnet.ru
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Спецназ пошел на штурм здания «Крокус Сити Холл», началась операция по зачистке террористов. Согласно информации спецслужб, у оставшихся в здании преступников могут быть заложники.

По одной из версий, террористы забаррикадировались в одном из помещений. По другой — успели скрыться с места преступления до прибытия спецназа. Так, о бегстве преступников пишет телеграм-канал Baza.

Вооруженное нападение произошло на «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник». В группе нападавших было минимум пять человек, все они были вооружены автоматами. Некоторые очевидцы пишут в соцсетях, что нападавших было около 20.

По предварительным данным, погибли 40 человек, более 100 пострадали. СК квалифицировал происшествие как теракт. Здание «Крокус Сити Холл» горит, что затрудняет операцию по зачистке террористов.

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Топ комментариев

GammiPluh

А как они радовались когда по нашим НПЗ прилетало, да и по Белгороду тоже... что не рады то? Наконец...

nicollaich

Не каждая птица долетит до середины Днепра.А, нет. Долетела.

pepelmetal

Ты не поверишь, так и говорят))) "было выпущено 37 ракет, все 37 ракет были сбиты"

GammiPluh

А у тебя свет есть? ну да писали что не везде на Украине блэкаут