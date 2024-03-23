Нападение на «Крокус Сити Холл» посчитали терактом

После стрельбы в «Крокус Сити Холле» заведено уголовное дело по статье «Теракт», сообщает Следственный комитет России.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России. В Красногорске создан оперативный штаб. По предварительным данным, в результате теракта пострадали минимум 140 человек.

В подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» как минимум пять человек в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия. После этого в здании прогремел взрыв, начался пожар. В настоящее время ведется тушение огня и эвакуация людей.