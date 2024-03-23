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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Люди в камуфляже расстреляли посетителей «Крокус Сити Холл»

Источник:
Sibnet.ru
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Стрельба произошла в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье перед концертом группы «Пикник». Нападение совершила группа неизвестных в составе до пяти человек, вооруженная автоматами и в камуфляже.

«Группа неизвестных от двух до пяти человек в тактическом обмундировании, вооруженная автоматическим оружием открыла стрельбу по охранникам на входе в концертный зал. Затем они начали стрелять по зрителям в фойе», — цитирует представителя экстренных служб «Интерфакс».

В результате нападения есть погибшие и раненые, официальной информации об их количестве нет. Телеграм-канал 112 пишет о 130 пострадавших. После стрельбы нападавшие устроили взрыв, начался пожар. Сейчас здание «Крокус Сити Холл» горит, внутри остаются люди.

Московский СОБР и ОМОН подняты по тревоге и направлены на место теракта. На месте работают пожарные, проводятся работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов. К развлекательному комплексу направлено более 50 бригад скорой помощи.

Мэр Москвы Собянин выразил соболезнования родственникам погибших. «Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося», — написал он в телеграм-канале.

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Топ комментариев

GammiPluh

А как они радовались когда по нашим НПЗ прилетало, да и по Белгороду тоже... что не рады то? Наконец...

nicollaich

Не каждая птица долетит до середины Днепра.А, нет. Долетела.

pepelmetal

Ты не поверишь, так и говорят))) "было выпущено 37 ракет, все 37 ракет были сбиты"

GammiPluh

А у тебя свет есть? ну да писали что не везде на Украине блэкаут