Люди в камуфляже расстреляли посетителей «Крокус Сити Холл»

Стрельба произошла в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье перед концертом группы «Пикник». Нападение совершила группа неизвестных в составе до пяти человек, вооруженная автоматами и в камуфляже.

«Группа неизвестных от двух до пяти человек в тактическом обмундировании, вооруженная автоматическим оружием открыла стрельбу по охранникам на входе в концертный зал. Затем они начали стрелять по зрителям в фойе», — цитирует представителя экстренных служб «Интерфакс».

В результате нападения есть погибшие и раненые, официальной информации об их количестве нет. Телеграм-канал 112 пишет о 130 пострадавших. После стрельбы нападавшие устроили взрыв, начался пожар. Сейчас здание «Крокус Сити Холл» горит, внутри остаются люди.

Московский СОБР и ОМОН подняты по тревоге и направлены на место теракта. На месте работают пожарные, проводятся работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов. К развлекательному комплексу направлено более 50 бригад скорой помощи.

Мэр Москвы Собянин выразил соболезнования родственникам погибших. «Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося», — написал он в телеграм-канале.