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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Песков заявил, что Россия оказалась в состоянии войны

Источник:
Sibnet.ru
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Специальная военная операция на Украине из-за вмешательства Запада уже переросла в войну, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной», — сказала Песком в интервью «Аргументам и фактам».

Отвечая на вопрос, нужно ли понимать его слова, как то, что правовой статус СВО поменялся, Песков сказал: «Это не связано с какими-то юридическими изменениями. Это СВО де-юре, но де-факто для нас это превратилось в войну после того, как коллективный Запад все больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлеченности в конфликт», — пояснил пресс-секретарь президента.

По его словам, российские власти будут действовать так, чтобы военный потенциал Украины не мог угрожать безопасности российских граждан. Россия «не может допустить существование» возле своих границ государства, которое обещает вернуть под свой контроль Крым, а также ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области», отметил Песков.

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