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Эксперт рассказал, зачем России трехтонные бомбы ФАБ‑3000

Источник:
РИА Новости
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Российская авиационная бомба ФАБ-3000
Фото: © Минобороны

Трехтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000 обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурмов особо укрепленных, рассказал российский военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Там ему доложили, что с февраля 2024 года организовано массовое изготовление ФАБ-3000.

«ФАБ-3000 применялись в ходе боевых действий в зоне СВО при штурме "Азовстали". Но они были взяты из запасов, сделанных еще при Советском Союзе, и производство их не возобновлялось. Но специальная военная операция показала, что данный боеприпас необходим при штурмовке особо укрепленных районов», — сказал РИА Новости Леонков.

По его словам, универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК) позволит сбрасывать бомбу с такого расстояния, которое позволит самолету-носителю не входить в зону поражения противовоздушной обороны противника.

«Все знают результаты сбрасывания бомб ФАБ-1500. ФАБ-3000 будут еще страшнее, если начнут в новой версии применяться после нового производства в зоне специальной военной операции», — отметил эксперт.

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