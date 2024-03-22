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Фастовского сняли с должности генменеджера «Сибири»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал ХК «Сибирь»

Кирилл Фастовский завершит работу в ХК «Сибирь» с истечением контракта — 30 апреля, сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области. Он занимал должность генерального менеджера клуба с 2010 года.

Место генерального директора ХК «Сибирь» займет Лев Крутохвостов, возглавляющий спортивную школу по хоккею «Сибирь».

Крутохвостов — мастер спорта России и бывший хоккеист. Он на протяжении многих лет вплотную занимается развитием хоккея в Новосибирской области.

Должность спортивного директора займет Виктор Меркулов, ранее занимавший должность генерального менеджера хоккейного клуба «Динамо» (Москва).

Исполнительным директором станет Андрей Глазков, на данный момент занимающий должность заместителя директора по эксплуатации «Сибирь-Арены».

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Сибирь #Новосибирск #Хоккей
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