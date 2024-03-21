Россия запустила производство самого разрушительного оружия

Массовое производство трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000 запустили в России, сообщает Минобороны РФ.

«Многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000», — говорится в сообщении ведомства.

В России также расширили номенклатуру производимых боеприпасов. Помимо этого, с прошлого года объем выпуска современных артиллерийских и авиационных средств поражения увеличили в пять раз.

Отмечается, что достичь таких результатов удалось благодаря расконсервации мощностей, техническому перевооружению и модернизации производственных линий изготовления снарядов с помощью современного высокотехнологичного оборудования.

ФАБ-3000 — фугасная авиационная бомба с площадью поражения около трех квадратных километров. По своему воздействию она сравнима с тактическим ядерным оружием и способна уничтожать практически любые цели, включая крупные промышленные предприятия.

Западные эксперты ранее отмечали, что последние успехи российских военных связаны именно с массовым применением авиационных бомб, оснащенных модулем планирования. Такое оружие является самым разрушительным в арсенале России, за исключением ядерных боеприпасов.