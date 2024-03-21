НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия запустила производство самого разрушительного оружия

Источник:
Sibnet.ru
446 5

Массовое производство трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000 запустили в России, сообщает Минобороны РФ.

«Многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000», — говорится в сообщении ведомства.

В России также расширили номенклатуру производимых боеприпасов. Помимо этого, с прошлого года объем выпуска современных артиллерийских и авиационных средств поражения увеличили в пять раз.

Отмечается, что достичь таких результатов удалось благодаря расконсервации мощностей, техническому перевооружению и модернизации производственных линий изготовления снарядов с помощью современного высокотехнологичного оборудования.

ФАБ-3000 — фугасная авиационная бомба с площадью поражения около трех квадратных километров. По своему воздействию она сравнима с тактическим ядерным оружием и способна уничтожать практически любые цели, включая крупные промышленные предприятия.

Западные эксперты ранее отмечали, что последние успехи российских военных связаны именно с массовым применением авиационных бомб, оснащенных модулем планирования. Такое оружие является самым разрушительным в арсенале России, за исключением ядерных боеприпасов.

Еще по теме
Военный дрон научили «размножаться» на поле боя
Столтенберг признал участие НАТО в атаках на российские корабли
Су-34 забросали командный пункт ВСУ бомбами М‑62. ВИДЕО
Россия «заглушила» самолет с министром обороны Британии
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Топ-10 регионов по явке на выборах президента
Жюри шоу «Маска» разоблачили Арлекина в шестом выпуске
Никиту Кологривого задержали в Новосибирске после драки
Макрон допустил наземную операцию против российской армии
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Самое обсуждаемое
61
Явка побила рекорд на президентских выборах в России
49
Сенатор Грэм потребовал от Киева отправить на фронт молодежь
40
Решение Хрущева по Крыму назвали непростительной ошибкой
37
Президент РФ одобрил идею санитарной зоны у границы с Украиной
37
Медведев увидел пользу в отправке французских войск на Украину