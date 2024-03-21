Точную модель черной дыры создали в лаборатории

Группа британских ученых создала наиболее точную модель черной дыры в лабораторных условиях. Для этого исследователи использовали охлажденный до сверхтекучего состоянии изотоп гелий-4.

Вещество охладили до -271 градусов и закрутили в воронку. Ученые отметили, что воронка воды сильно напоминает гравитационные явления искажения пространства-времени вблизи черных дыр.

При этом использование для моделирования жидкости в сверхтекучем состоянии с охлаждением почти до абсолютного нуля привносит в процесс квантовые свойства, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Nature.

Изучая модель, исследователи смогли выявить сходство между вихревым потоком и влиянием вращающейся черной дыры на искривленное пространство-время вокруг нее. В частности, исследователи наблюдали стоячие волны и возбуждения, аналогичные состоянием черной дыры.