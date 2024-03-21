НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Деревянные предметы научились печатать на принтере

Источник:
New Atlas
274 0

Исследователи из Университета Райса создали инновационные «чернила», которые позволяют печатать предметы из дерева на 3D-принтере.

Материал «чернил» сделан исключительно из натуральных компонентов древесины, пишет издание New Atlas. В производстве используются волокна целлюлозы и лигнина — вещества, из которого состоят одеревеневшие стенки растительных клеток.

Для создания «чернил» используется процесс спекания. Он включает в себя лиофилизацию напечатанных объектов, то есть мягкую сушку, при температуре 85 градусов в течение 48 часов. Затем масса нагревается при 180 градусов в течение 20-30 минут.

Этап нагрева превращает лигнин в «молекулярный клей», который связывает волокна и кристаллы целлюлозы. Предметы, напечатанные из нового материала, очень похожи на натуральное дерево по внешнему виду, структуре, термостойкости и даже запаху.

Разработчики отмечают, что такие предметы механически прочнее натуральной бальзы — дерева с очень легкой и прочной древесиной. В перспективе это открывает возможности по созданию экологичных конструкций из натуральных компонентов на 3D-принтерах.

Еще по теме
Точную модель черной дыры создали в лаборатории
Пациент с имплантом Маска сдвинул шахматные фигуры силой мысли
Возможности робота-гуманоида Eve показали на видео
Создан самонагревающийся бетон для автодорог
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Топ-10 регионов по явке на выборах президента
Жюри шоу «Маска» разоблачили Арлекина в шестом выпуске
Никиту Кологривого задержали в Новосибирске после драки
Макрон допустил наземную операцию против российской армии
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Топ комментариев

GammiPluh

о еще один с уже названным заболеванием)))

mosquito__2010

Ну Данилов из когорты местных Данилонов и прочих Квадратиков) Не удивительно)

GammiPluh

Хорошо когда противник украинец, да еще к тому же у него бандера головного мозга

Asd10

А ещё тут все боты кроме тебя. 🤣