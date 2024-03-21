Деревянные предметы научились печатать на принтере

Исследователи из Университета Райса создали инновационные «чернила», которые позволяют печатать предметы из дерева на 3D-принтере.

Материал «чернил» сделан исключительно из натуральных компонентов древесины, пишет издание New Atlas. В производстве используются волокна целлюлозы и лигнина — вещества, из которого состоят одеревеневшие стенки растительных клеток.

Для создания «чернил» используется процесс спекания. Он включает в себя лиофилизацию напечатанных объектов, то есть мягкую сушку, при температуре 85 градусов в течение 48 часов. Затем масса нагревается при 180 градусов в течение 20-30 минут.

Этап нагрева превращает лигнин в «молекулярный клей», который связывает волокна и кристаллы целлюлозы. Предметы, напечатанные из нового материала, очень похожи на натуральное дерево по внешнему виду, структуре, термостойкости и даже запаху.

Разработчики отмечают, что такие предметы механически прочнее натуральной бальзы — дерева с очень легкой и прочной древесиной. В перспективе это открывает возможности по созданию экологичных конструкций из натуральных компонентов на 3D-принтерах.