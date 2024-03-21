Украина обвинила Запад в попытке усидеть на двух стульях

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк обвинил Запад в желании «усидеть на двух стульях» из-за стремления защитить свой рынок.

«С одной стороны, вы союзник и должны помочь Украине... С другой стороны, вы пытаетесь защитить свой рынок протекционистским путем», — приводит РИА Новости слова советника, сказанные им в интервью западным СМИ.

Отношения между Киевом и европейскими союзниками обострились из-за недельных протестов фермеров в Польше и ряде других европейских стран против импорта украинской сельскохозяйственной продукции.

Страны ЕС разделились во мнениях о том, следует ли расширять беспошлинный импорт украинской продукции, а Польша и Франция настаивают на ужесточении ограничений.

Подоляк сказал, что дебаты о том, следует ли восстанавливать барьеры, снятые после начала спецоперации на Украине, недостойны союзников Киева.