НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Украина обвинила Запад в попытке усидеть на двух стульях

Источник:
РИА Новости
308 4

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк обвинил Запад в желании «усидеть на двух стульях» из-за стремления защитить свой рынок.

«С одной стороны, вы союзник и должны помочь Украине... С другой стороны, вы пытаетесь защитить свой рынок протекционистским путем», — приводит РИА Новости слова советника, сказанные им в интервью западным СМИ.

Отношения между Киевом и европейскими союзниками обострились из-за недельных протестов фермеров в Польше и ряде других европейских стран против импорта украинской сельскохозяйственной продукции.

Страны ЕС разделились во мнениях о том, следует ли расширять беспошлинный импорт украинской продукции, а Польша и Франция настаивают на ужесточении ограничений.

Подоляк сказал, что дебаты о том, следует ли восстанавливать барьеры, снятые после начала спецоперации на Украине, недостойны союзников Киева.

Тема: Военная операция на Украине
Толстой заявил, что французских солдат ждет смерть на Украине
Кличко заявил о повреждении двух предприятий из-за взрывов
Советник Байдена не смог сказать, когда Киеву ждать помощи от США
Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала года
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Топ-10 регионов по явке на выборах президента
Жюри шоу «Маска» разоблачили Арлекина в шестом выпуске
Никиту Кологривого задержали в Новосибирске после драки
Макрон допустил наземную операцию против российской армии
Обсуждение (4)
О самом главном
Почему женщина превращается в чудовище после брака
Что означают масленичные и блинные поговорки
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Что такое оговорки по Фрейду
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Все статьи
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Самое обсуждаемое
61
Явка побила рекорд на президентских выборах в России
49
Сенатор Грэм потребовал от Киева отправить на фронт молодежь
40
Решение Хрущева по Крыму назвали непростительной ошибкой
37
Президент РФ одобрил идею санитарной зоны у границы с Украиной
37
Медведев увидел пользу в отправке французских войск на Украину